Lazio, Calenda: primarie con i 5 Stelle sono una buffonata

"Pronti a sostenere in ticket l'assessore D'Amato"

Milano, 21 giu. (askanews) – “Le primarie con i Cinque stelle sono una buffonata. In parte perché i 5 stelle si stanno letteralmente sciogliendo, in parte perché mi devono spiegare come fanno a governare la Regione i 5 Stelle che non vogliono il termovalorizzatore e con Gualtieri che lo propone. I cittadini queste cose non le capiscono più”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, intervistato dal direttore del Messaggero Massimo Martinelli e da Barbara Jerkov.“Siamo pronti – ha aggiunto Calenda – a sostenere l’assessore D’Amato, che ha fatto un buon piano di vaccinazione, facendo un ticket con una persona della lista Calenda sindaco per sfidare i 5 Stelle e se lui sarà disponibile siamo pronti a farlo domani. Abbiamo una prateria davanti”.