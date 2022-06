Martedì 21 giugno 2022 - 13:34

Fontana a Bruxelles: energia priorità, Ue dia segnale importante

Così presidente della Regione Lombardia a commissario Ferreira

Milano, 21 giu. (askanews) – “La Lombardia è al lavoro per aumentare l’efficienza energetica. In tal senso puntiamo sull’autosufficienza anche attraverso il risparmio. Abbiamo, però, fatto presente al commissario Ferreira che la nostra regione, motore economico-produttivo dell’intero Paese, sta reggendo alle molteplici difficoltà con cui quotidianamente devono fare i conti le imprese, ma che questa situazione non potrà durare ancora a lungo e che dall’Europa devono giungere segnali importanti per sostenere aziende e famiglie”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della missione istituzionale in corso oggi a Bruxelles, dopo avere incontrato a Palazzo Berlaymont il commissario per la Politica regionale, Elisa Ferreira.