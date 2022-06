Martedì 21 giugno 2022 - 16:21

Fedriga: via libera al Feasr 2023-27, con oltre 1,3 mld l’anno

Ok al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Roma, 21 giu. (askanews) – “Dopo una lunga fase di concertazione fra le Regioni ed una proficua interlocuzione con il ministro per le Politiche Agricole e Forestali oggi arriva il via libera al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2023-2027. Per l’Italia si tratta di più di 6,7 miliardi di euro per l’intero periodo di programmazione su un totale di 61.370.228.600 per la politica di sviluppo rurale Ue 2023- 2027. La dotazione annua Feasr anno per il 2023 sarà di 1.355.321.375 euro per gli anni che vanno dal 2024 al 2027 sarà invece di 1.349.921.375 euro”. Lo ha dichiarato il presidente Massimiliano Fedriga, preannunciando l’intesa in Conferenza Stato-Regioni.Il Feasr finanzia i programmi di sviluppo rurale degli Stati membri e delle Regioni dell’Unione europea che tengono conto degli orientamenti adottati dal Consiglio, nonché delle priorità delineate nei piani strategici nazionali.