Martedì 21 giugno 2022 - 13:23

##Boschetto (Confartigianato Veneto): voto segna perdita fiducia imprese

"Giordani non sorprende, a Verona dinamiche interessanti. Zaia peserà a politiche"

(di Antonella Benanzato)Venezia, 21 giu. (askanews) – Il voto alle comunali in Veneto ha dato un risultato la cui lettura ha due elementi fondamentali: l’astensionismo e il calo della Lega, in un territorio storico avamposto del Carroccio. A Padova c’è stato al primo turno la riconferma del sindaco uscente Sergio Giordani, civico sostenuto dal centrosinistra. Mentre a Verona, c’è attesa per il ballottaggio tra Damiano Tommasi candidato del centrosinistra, ex calciatore ed outsider che ha riscosso un inatteso successo e il sindaco uscente del centrodestra, Federico Sboarina. La notizia di queste ore è che Sboarina (sostenuto da FdI, Lega e Lista Brugnaro) ha respinto l’ipotesi di apparentamento con il già sindaco Flavio Tosi (appena entrato in Forza Italia e sostenuto dal partito azzurro).Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Veneto (48mila associate) spiega ad ASKANEWS che l’andamento del voto rispecchia la “perdita di fiducia” da parte di imprese e cittadini. Poi, da padovano, delinea la sua analisi. In ogni caso il cambio di passo è un dato di fatto, “Salvini è in calo, Meloni in ascesa, ma Zaia non si è fatto coinvolgere e continua a tenere un atteggiamento più vocato alla soluzione di tematiche e problemi. Atteggiamento che avrà un suo peso alle politiche”.“La conferma di Giordani non è stata una sorpresa – ragiona il presidente di Confartigianato Veneto – Una persona preparata a cui si è contrapposto un nome non sufficientemente noto (Francesco Peghin, ndr), soprattutto se si tiene conto che la città è stata amministrata abbastanza bene. Il punto di forza è certamente stata la squadra di assessori composta da gente competente e molto presente sul territorio e sui problemi. Resta, comunque, la sensazione che cittadini e imprese, in generale, abbiano ulteriormente perso fiducia nei partiti e nella politica. La scarsa partecipazione al referendum ne è stata l’ulteriore prova. Le amministrative restano, almeno in Veneto, un appuntamento sentito e l’attenzione sul ballottaggio a Verona offre dinamiche interessanti di cui non è facile prevedere uno sviluppo. Vedremo”.(SEGUE).(Segue)