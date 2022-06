Lunedì 20 giugno 2022 - 14:16

Verona, PiùEuropa: intervento Vescovo su ballottaggio stonatura

Invitare cattolici a non votare sostenitori teoria gender è pesante

Roma, 20 giu. (askanews) – “Il Vescovo Zenti ha sentito il bisogno di dichiarare sul ballottaggio, suggerendo alla comunità cattolica veronese di votare per chi non sostiene la fantomatica ‘teoria gender’. Una pesante stonatura alla vigilia del ballottaggio: i cittadini veronesi sono in grado di capire la propaganda senza fondamento e scegliere i contenuti e i valori rappresentati da chi propone una città aperta, solidale che guarda al futuro”. Lo afferma in una dichiarazione Anna Lisa Nalin, componente della segreteria di Più Europa”.