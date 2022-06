Lunedì 20 giugno 2022 - 15:54

Ucraina,al via vertice Governo-maggioranza con D’Incà e Amendola

A palazzo Cenci la riunione per la risoluzione da votare in Parlamento dopo intervento Draghi

Roma, 20 giu. (askanews) -È iniziata a palazzo Cenci la riunione di maggioranza per mettere a punto la risoluzione sull’Ucraina in vista delle comunicazioni del presidente del consiglio Mario Draghi al Parlamento domani e mercoledì sul Consiglio Europeo.Sono presenti i capigruppo di maggioranza in commissione Esteri e politiche Ue ma anche alcuni capigruppo e per il governo il sottosegretario Enzo Amendola e il Ministro Federico D’Incà.