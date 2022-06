Lunedì 20 giugno 2022 - 12:50

Sicurezza, Roberti (FVG), sosteniamo formazione esperti cybersecurity

Investimenti per proteggere sistemi

CONDIVIDI SU:





















Trieste, 20 giu. (askanews) – “La drammaticità della guerra in Ucraina ha fatto emergere un aspetto della guerra connesso non al conflitto sul campo ma ad attacchi che hanno come terreno di scontro il web, toccando aspetti come la sicurezza dei dati. Una questione che riguarda ogni cittadino perché i sistemi informatici toccano ogni aspetto della nostra quotidianità: la sanità, il trasporto pubblico e la scuola, solo per citarne alcuni. È quindi necessario che lo Stato e le sue articolazioni si organizzino per una difesa cibernetica che metta al riparo il Paese dalle conseguenze di un’azione offensiva capace di bloccare o sospendere l’ordinaria quotidianità delle persone e tuteli la riservatezza dei loro dati personali”. È quanto ha assicurato l’assessore regionale alla Sicurezza del Friuli Venezia Giulia Pierpaolo Roberti durante il Balkan CyberSec 2022, l’evento organizzato da Sprint FVG in sinergia con Finest, Camera di Commercio Venezia Giulia e Camera di Commercio e Industria della Serbia in Italia con il supporto della Regione, al fine di coinvolgere il tessuto imprenditoriale, le istituzioni finanziarie e le istituzioni in un dialogo costruttivo volto a delineare le sfide che derivano dalla rivoluzione digitale in merito al tema della sicurezza.