Lunedì 20 giugno 2022 - 12:59

Siccità, Salvini: situazione frutto di chi dice sempre no a tutto

Italia deve essere autosufficiente su agricoltura, energia, gas

Abbiategrasso (MI), 20 giu. (askanews) – “Il decreto siccità ci deve anche far pensare perché arriviamo in queste condizioni. Ci sono tutti signor no che dicono no alla Tav o no agli invasi. A furia di dire no a tutto ci troviamo in queste condizioni”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio ad Abbiategrasso, nel Milanese, a favore del candidato sindaco Cesare Nai.“Sull’agricoltura e siccità già a Bruxelles qualcuno ci vuole riempire con il grano che arriva dall’altra parte del mondo. L’Italia deve pensare un po’ più a se stessa prima di preoccuparsi del resto del mondo ed essere autosufficiente su energia, sull’agricoltura, sulla luce e sul gas”, ha concluso.