Lunedì 20 giugno 2022 - 11:37

Salvini: Ucraina? Emergenza è sconto benzina e siccità

Questa settimana mi aspetto da Governo decreti

Magenta(Mi), 20 giu. (askanews) – “Sulle risoluzioni lavoriamo per unire e parlare di pace. Però l’emergenza per le famiglie è rinnovare lo sconto benzina e quello luce-gas e poi un decreto siccità perché ci sono agricoltori che non ce la fanno più. Lo chiedo formalmente al presidente Draghi”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, alla vigilia della discussione in Parlamento sull’Ucraina. Quelli su benzina e siccità, ha aggiunto, sono provvedimenti che “non servono alla Lega, ma gli italiani, spero che il Governo non perda altri giorni. Siamo qua per risolvere problemi e questa settimana mi aspetto dal Governo il decreto benzina e siccità”.