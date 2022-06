Lunedì 20 giugno 2022 - 11:28

Salvini: risoluzione su Ucraina? Per Lega Governo non rischia

Problema se passasse giugno senza decreto benzina e decreto siccità

Magenta(Mi), 20 giu. (askanews) – Il Governo non rischia sulla questione dell’invio di armamenti all’Ucraina “quantomeno per la Lega”. Lo ha detto il leader del Carroccio, Matteo Salvini, alla vigilia della discussione in Parlamento sul tema. “Sarebbe un problema se passasse giugno senza decreto benzina e decreto siccità” ha aggiunto a margine di un appuntamento elettorale nel Milanese.Quanto all’eventuale presentazione da parte del M5s di una risoluzione contro l’invio di nuove armi a Kiev Salvini ha aggiunto: “Non commento i ‘se’ né i litigi dei 5Stelle. Sulla risoluzione cercheremo di trovare un accordo, poi su Conte e Di Maio e Grillo e Di Battista… non commento problemi degli altri”.Il leader leghista si è infine smarcato dalla riunione di oggi per trovare una linea comune nella maggioranza. “Io ho delegato i capigruppo, mi piace delegare la risoluzione dei problemi ad altri.” ha concluso.