Lunedì 20 giugno 2022 - 14:02

Pnrr, Carfagna: nessun sabotaggio a Piano in campagne elettorale

"Va difeso da tutti in una logica di unità"

Roma, 20 giu. (askanews) – “Mi auguro sinceramente che in una campagna elettorale che sarà dura, aspra e competitiva, nessuno voglia mettere in discussione o sabotare gli impegni che abbiamo assunto con l’Europa e soprattutto con i cittadini italiani: il Pnrr è un piano di salvezza nazionale e va difeso da tutti in una logica di unità”. Lo ha detto la ministra per il Sud e per la Coesione territoriale, Mara Carfagna, nel suo intervento al convegno in Banca d’Italia per presentazione del rapporto “Il divario Nord-Sud: sviluppo economico e intervento pubblico”.“I progetti del Pnrr hanno un orizzonte temporale che vanno oltre il termine dell’attuale legislatura e dell’attuale esecutivo”, ha sottolineato.