Lunedì 20 giugno 2022 - 12:42

Friuli VG, Bini: finanziati 80 progetti con 2 milioni di euro

Assessore Attività produttive: "Fondi per trasferimento tecnologia"

Trieste, 20 giu. (askanews) – Saranno 80 i progetti per lo sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia che la Regione sosterrà con 2 milioni di euro. Lo ha deciso l’esecutivo Fedriga approvando nel corso dell’ultima seduta di giunta una specifica delibera su proposta dell’assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini che va a ripartire le risorse a disposizione su base provinciale.La suddivisione è stata operata in proporzione al numero complessivo delle aziende attive in ciascun territorio, come risultanti dal Registro delle imprese al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è effettuata la suddivisione. Sulla base di questi valori, al territorio udinese sono stati assegnati 1.018.319,21 euro, a quello di Pordenone 554.566,45 euro mentre a quello triestino e goriziano rispettivamente 327.935,21 euro e 99.178,62 euro.La dotazione finanziaria verrà utilizzata per sostenere la trasformazione tecnologica e digitale, l’ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in relazione all’ottimizzazione dell’introduzione di nuove tecnologie, lo sviluppo di strategie di servitizzazione, l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali e la successione nella gestione dell’impresa. Inoltre le risorse potranno servire anche per consentire la fusione societaria, l’introduzione di forme di responsabilità sociale d’impresa e l’applicazione delle modalità produttive dell’economia circolare.