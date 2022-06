Lunedì 20 giugno 2022 - 16:06

Da Lombardia fondi case popolari, M5s: non sia altra falsa promessa

Annuncio solo dopo fatti di cronaca che hanno interessato quartiere

Milano, 20 giu. (askanews) – “Non vorremmo che anche in questo caso quindi si possa trattare dell’ennesima promessa da parte di Regione, come sono ormai abituati a fare”. Così il consigliere regionale lombardo del Movimento 5 Stelle Lombardia, Nicola Di Marco, a seguito della pubblicazione della delibera sui fondi da destinare al rifacimento del quartiere popolare di via Bolla a Milano.“Il centrodestra lombardo, come da sua prassi, ha annunciato in pompa magna la delibera con il pacchetto di fondi da destinare alla riqualificazione dei caseggiati Aler di via Bolla. Una zona che da troppo tempo attende un piano di riqualificazione, il cui annuncio arriva solo dopo i fatti di cronaca che hanno interessato il quartiere nei giorni scorsi. Ad aprile abbiamo ascoltato in commissione i vertici di Aler e l’assessorato alla Casa di Regione Lombardia e proprio durante l’audizione abbiamo capito come in realtà non esistesse un cronoprogramma dei lavori. All’interno della documentazione presentata in commissione, infatti, erano del tutto assenti date e informazioni sui progetti e appalti. Adesso, invece, la Giunta Fontana annuncia risorse, per il recupero del quartiere, che in realtà ha a disposizione in cassa da anni” ha osservato.“Il danno, infatti, lo vivono gli inquilini di via Bolla che negli anni hanno sentito parlare prima di alienazioni, poi di abbattimenti ed oggi di riqualificazione. A farne le spese di questa incertezza c’è, però, anche un intero quartiere che attende fatti concreti e non promesse” ha concluso Di Marco.