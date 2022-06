Lunedì 20 giugno 2022 - 16:15

Ballotaggi, Bonafè (Pd): moderati e Iv non consegnino Carrara a destre

Giravolta Ferri, apparentamento con candidato Lega-Fdi non condiviso con lista socialisti

Roma, 20 giu. (askanews) – “Abbiamo appreso con stupore dell’apparentamento di Ferri con il candidato sindaco Caffaz sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e un insieme di altre liste di destra, decisione peraltro non condivisa dalla lista dei socialisti che insieme a Ferri si è presentata al primo turno con un ottimo risultato”. Lo dichiara di Simona Bonafe, segretaria regionale del Pd Toscana, in vista del ballottaggio a Carrara.“Continuiamo a pensare che chi ha votato Ferri al primo turno non possa che sentirsi rappresentato dal centro sinistra progressista, riformista, liberal-democratico che oggi sostiene Serena Arrighi, anche in virtù del profilo della candidata, un’imprenditrice pragmatica e competente. Ci auguriamo – continua Bonafe- che gli elettori moderati e di Italia Viva non vogliano consegnare Carrara nelle mani della stessa destra contro la quale abbiamo vinto insieme le elezioni regionali del 2020 condividendo programma e valori; quella destra che oggi pur di raccattare voti ha messo insieme tutto e il contrario di tutto, anche a costo di condannare una città dinamica ad un futuro certo di immobilismo”.