Domenica 19 giugno 2022 - 12:56

Cosa sta succedendo nel M5s

Todde: presto un Consiglio nazionale, gravissima la posizione di Di Maio

Roma, 19 giu. (askanews) – Un consiglio nazionale “tra oggi e domani” per intervenire su quanto avvenuto nelle ultime ore. Lo ha annunciato il viceministro allo sviluppo economico e vicepresidente del M5S, Alessandra Todde, durante un intervento in diretta a Sky tg24. “Se c’è l’ipotesi di mettere in discussione il ruolo di Di Maio nel Movimento? Non è quello il punto, ma le posizioni che sta prendendo lui pubblicamente senza confronto interno. È pretestuoso dire che la nostra forza politica può costituire un problema per la sicurezza nazionale”, ha continuato. Rispetto alla posizione di Di Maio, Todde ha detto: “Io trovo gravissimo e parte di un percorso che si pone in contrapposizione con linea che il M5S sta portando avanti in questo momento”.Cosa succederà nel consiglio nazionale? Todde ha risposto: “Intanto non esiste una posizione del presidente Conte o di Di Maio, esiste una posizione del M5s che ha eletto il suo leader con il 94 per cento delle preferenze. È all’interno degli organi interni che va portata la discussione, non a mezzo stampa”. Secondo la parlamentare Di Maio ha fatto “dichiarazioni forti, neanche supportate dai fatti, e si stanno perseguendo obiettivi personali, delegittimando la forza politica che si rappresenta”.Red/Nav/int5