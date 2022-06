Sabato 18 giugno 2022 - 18:31

Toscana Pride, Biti (Pd): al fianco di chi chiede società aperta

"Momento tutto politico che richiama attenzione su parità dei diritti"

Roma, 18 giu. (askanews) – “Il Pride non è soltanto un’occasione per celebrare la diversità, ma è anche un momento tutto politico che richiama l’attenzione della società sul tema della parità dei diritti”. Lo dichiara in una nota la vicepresidente dei senatori Pd Caterina Biti in merito al corteo del Toscana Pride, che si svolge oggi a Livorno.“I valori di uguaglianza e lotta a ogni forma di discriminazione alla base di questo evento sono nel Dna del Partito Democratico e per questa ragione non ci stancheremo di stare al fianco di chi oggi è in piazza per chiedere una società più aperta e più giusta”, conclude la senatrice dem.