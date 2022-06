Venerdì 17 giugno 2022 - 13:00

M5s,Di Maio: la nostra ricetta di Governo del Paese non è chiara

"Ci sarà una ragione per cui nella maggioranza il Pd alle elezioni sale e noi scendiamo"

Roma, 17 giu. (askanews) – “La nostra ricetta per il Paese non è chiara” e “ci sarà un perché nella cosiddetta coalizione di maggioranza in cui siamo molti partiti il Pd sale e noi scendiamo, forse perché non abbiamo ben chiare quali sono le ricette per le partite Iva, per gli imprenditori, per i lavoratori per il futuro del nostro Paese a livello internazionale”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a Castellammare di Stabia.