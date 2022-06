Venerdì 17 giugno 2022 - 13:01

M5s, Di Maio:rischiamo di diventare una forza politica dell’odio

"Ho posto dei temi per aprire un dibattito, ho ricevuto insulti"

Roma, 17 giu. (askanews) – “Temo che questa forza politica rischia di diventare una forza politica dell’odio, una forza politica che tra l’altro nello statuto ha il rispetto della persona. Il nostro lettore è disorientato perché quando si pongono dei temi ci sono degli attacchi personali”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a Castellammare di Stabia.“Mi sono permesso semplicemente di porre dei temi, di fare aprire un dibattito su alcune questioni come la Nato, come la guerra in Ucraina e la pace, come la transizione ecologica, come le ricette per le imprese e ho ricevuto insulti personali, come quelli che ho visto sui giornali stamattina”, ha spiegato.