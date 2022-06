Venerdì 17 giugno 2022 - 14:40

Carfagna: con accordo ex-Yard torna a Taranto cantieristica navale

"E 200 posti di lavoro"

Roma, 17 giu. (askanews) – “Si compie un decisivo passo avanti per Taranto. Oggi ho firmato l’Accordo di programma per la messa in sicurezza e la riconversione industriale dell’area ex Yard Belleli: consentirà di avviare il processo di insediamento dei nuovi cantieri navali del Gruppo Ferretti in grado di dare lavoro – secondo le stime – a circa 200 persone”. Così il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna annuncia il primo “via libera” all’ambizioso progetto. L’Accordo prevede la firma anche dei ministri dello Sviluppo economico, della Transizione ecologica, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, oltre che di ANPAL, Regione Puglia, Provincia e Comune di Taranto, Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio, Invitalia e gruppo Ferretti. Completate le procedure di sottoscrizione, sarà avviato un cronoprogramma ben definito che prevede un parziale avvio delle attività dei nuovi cantieri navali già entro 19 mesi e la piena operatività in 28 mesi. “Si tratta di un investimento complessivo di 204,8 milioni di euro, dei quali 137,6 di finanziamento pubblico e 67,2 ad opera del gruppo Ferretti, reso possibile anche grazie al finanziamento di 14,2 milioni di euro approvato nell’ambito del CIS Taranto, a seguito di una riprogrammazione delle risorse che ho voluto proprio per accelerare gli interventi più strategici ed evitare uno spreco delle risorse. Sottolineo che l’accordo firmato oggi stabilisce che la metà dei nuovi occupati dei cantieri navali sia ricercata tra i lavoratori provenienti da altre attività industriali in crisi presenti nell’area: è un concreto sostegno ai tarantini e allo sviluppo della città”.