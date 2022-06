Venerdì 17 giugno 2022 - 12:08

Ballottaggi, Letta: a Monza e Como la vittoria è possibile

"In Lombardia dati incoraggianti, si può rimontare"

Monza, 17 giu. (askanews) – “Sono convinto che a Monza la rimonta sia possibile e che sia un’occasione importantissima perché la Lombardia sta dando risultati per noi molto incoraggianti e importanti. Dopo Lodi, puntiamo molto si Monza e Como perché le crediamo vittorie possibili. Difficilissime all’inizio ma ora vittorie alla nostra portata”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, a Monza per una iniziativa elettorale a sostegno del candidato sindaco Paolo Pilotto, arrivato al ballottaggio con il 40% contro l’uscente Dario Allevi al 47%.“Noi facciamo molto affidamento su Paolo Pilotto. Il nostro candidato è decisamente migliore, conosce Monza benissimo ma soprattutto è un candidato inclusivo che terrà insieme la sua comunità. La campagna su di lui credo sia la migliore. Monza ha bisogno di un candidato così, che includa e non divida”, ha aggiunto.