Giovedì 16 giugno 2022 - 18:11

Ucraina,Draghi: Zelensky non ha chiesto nuove armi

Siamo venuti per aiutare l'Ucraina nella guerra e a realizzare pace vera

Roma, 16 giu. (askanews) – “Non ci sono state richieste di Zelensky di nuove armi, ha descritto la situazione qual è, situazione che sta diventando critica perchè le vecchie armi munizioni iniziano a scarseggiare mentre per le nuove armi c’è bisogno di addestramento. I Paesi della Nato forniscono addestramento ma richiede tempo. Non ci sono state richieste di armi, ma siamo venuti insieme ed è stata una manifestazione di grande unità, per aiutare l’Ucraina nella guerra perchè se non riesce a difendersi non c’è pace; siamo venuti qui per aiutarla per la pace ma non c’è pace durevole se non decide questo Paese quale pace vuole”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in un incontro con la stampa italiana a Kiev.