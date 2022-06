Giovedì 16 giugno 2022 - 13:07

Malagrotta, Tajani: Fi chiede confronto pubblico su situazione Roma

Misure insufficienti, ministi Ambiente e Interno riferiscano in Parlamento

Roma, 16 giu. (askanews) – Forza Italia chiede un confronto pubblico al sindaco di Roma per affrontare il tema della gestione dei rifiuti ma anche l’emergenza cinghiali. Lo ha spiegato il coordinatore del partito, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa convocata in seguito all’incendio dell’impianto di Malagrotta.“La prima richiesta che Forza Italia fa – ha detto – è che i ministri competenti, in primis dell’Ambiente e dell’Interno, vangano a riferire in Parlamento su ciò che è accaduto ieri sera. Dobbiamo sapere se ci sono delle responsabilità, si tratta del quarto incendio in un impianto di smaltimento”.Inoltre, ha spiegato, gli eletti a Roma hanno presentato una interrogazione al Parlamento europeo “per chiedere maggiore flessibilità nell’attuazione del Pnrr per usare maggiori fondi per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti”.Ma soprattutto, ha proseguito Tajani, “noi chiediamo un confronto pubblico con il sindaco per affrontare l’emergenza rifiuti che non è soltanto l’incendio ma anche l’emergenza raccolta rifiuti in città, l’emergenza cinghiali e l’emergenza gabbiani. Finora sono state adottate misure insufficienti e noi denunciamo tutto ciò”.Il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, ha ricordato poi il sostegno di Fi alla riforma costituzionale che prevede maggiori poteri e autonomia per Roma. “Noi – ha spiegato – siamo sostenitori dell’importanza di Roma capitale nel contesto socio-politico-economico del Paese, noi vogliamo che Roma sia non solo il biglietto da visita ma anche un fattore di sviluppo indispensabile. Non abbiamo un atteggiamento disfattista o critico, soffriamo per lo stato di degrado a cui i cittadini si stanno drammaticamente abituando”.Maurizio Gasparri, commissario di Fi a Roma, attacca il Pd. “Da Gualtieri c’è solo inefficienza, ma il Pd è il partito anche di Zingaretti che ha promesso da dieci anni impianti ma finora non ha mosso un dito. C’è un fallimento totale del Pd”.