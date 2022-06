Giovedì 16 giugno 2022 - 18:51

Fedriga: volontariato è punto di forza nazionale

Istituzioni ne debbono avere cura

Roma, 16 giu. (askanews) – “L’unicità che caratterizza ciascuna organizzazione di volontariato è un punto di forza del sistema nazionale ed è garanzia dell’efficacia di risposta alla comunità di appartenenza”. Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e presidente del Friuli Venezia Giulia, intervenendo agli Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile 2022.I volontari, ha continuato, sono “un punto di collegamento fra le istituzioni ed i cittadini e proprio per questo le stesse istituzioni devono avere cura di voi. Propongo di concentrare le forze e le attenzioni per valorizzare le differenze come ricchezza del nostro Paese, aprendo canali di dialogo privilegiati e favorendo una vivace partecipazione della comunità a tematiche di interesse pubblico”, ha aggiunto Fedriga, ricordando il contributo fornito dai volontari “durante l’emergenza Covid” perché “senza la Protezione civile non saremmo stati in grado di dare risposte”.