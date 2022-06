Giovedì 16 giugno 2022 - 20:03

Fedriga: volontari Protezione civile prova che si può ricominciare

Bisogna adattarsi

Roma, 16 giu. (askanews) – I volontari di protezione civile sono “sempre presenti laddove si profila una emergenza e sempre vigili rispetto alle possibili evoluzioni degli eventi”. Sono “la prova che si può sempre ricominciare, che è importante reagire alle situazioni più complesse, adattarsi, mostrarsi resilienti”. Lo ha detto nel suo intervento agli Stati Generali del volontariato di Protezione civile 2022 il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga.Per il presidente del Friuli Venezia Giulia il volontariato della Protezione civile è il “punto di collegamento tra le istituzioni e i cittadini” per i servizi che garantisce alla cittadinanza e al territorio. “Per questo motivo – ha aggiunto Fedriga – le istituzioni debbono averne cura”.Per Fedriga “le Regioni, le Province autonome e i referenti delle organizzazioni di volontariato” devono “concentrare le forze e l’attenzione nei prossimi anni” con l’obiettivo “di valorizzare le differenze come ricchezza del nostro Paese”, anche aprendo “canali di dialogo dedicati” che creino “occasioni di confronto e di incontro” e favoriscano “una vivace partecipazione della comunità”.Fedriga ha continuato: “Ho avuto modo di apprezzare personalmente le capacità dei volontari e la possibile sinergia tra le amministrazioni pubbliche e l’associazionismo di protezione civile, in particolare in occasione di una recente visita all’hub di Palmanova, polo logistico utilizzato come centro di raccolta degli aiuti destinati alla popolazione Ucraina. L’impegno delle associazioni di volontariato, sia territoriali sia nazionali, si coglie anche nella disponibilità ad una gestione condivisa delle attività che garantiscono accoglienza e assistenza ai cittadini in fuga dal conflitto bellico che hanno trovato rifugio nel nostro Paese”.C’è poi, ha aggiunto, “il contributo fornito in occasione dell’emergenza sanitaria Covid-19, durante la quale i Servizi Sanitari Regionali hanno potuto contare sulla flessibilità” dei volontari della Protezione civile nello svolgimento di compiti che hanno offerto conforto e vicinanza alle persone”, ancora più evidenti nella “grande collaborazione” fornita per la realizzazione ed il successo della “campagna vaccinale”.Fedriga ha concluso ritenendo di “fondamentale importanza la presenza della componente regionale”, per “consolidare il dialogo e la collaborazione tra l’ambito istituzionale e il mondo del volontariato”.