Draghi: con inflazione inevitabile aumento tassi di interesse

"Ritmo di aggiustamento graduale, Bce lo sta facendo"

Roma, 16 giu. (askanews) – “L’inflazione c’è e in alcuni Paesi arriva al 20%, al 12%, al 15%. Quindi una reazione in termini di aumento dei tassi di interesse è inevitabile” da parte della Bce. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in un incontro con la stampa italiana a Kiev.“Ma la situazione in Europa – ha aggiunto – è diversa rispetto agli Usa” perchè da noi l’inflazione “è molto più bassa”.“Il ritmo di aggiustamento non può che essere graduale ed è quello che la Bce ha fatto”, ha aggiunto.