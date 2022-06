Mercoledì 15 giugno 2022 - 16:12

Lamorgese: con compensi più alti meno defezioni fra i componenti dei seggi

Il fenomeno delle rinunce è tutt'altro che episodico

Roma, 15 giu. (askanews) – In materia elettorale “in Sicilia c’è la competenza esclusiva della Regione senza possibilità di interventi, con poteri sostitutivi, da parte del ministero dell’Interno”. Lo ha detto la minsitra dell’Interno Luciana Lamorgese rispondendo al question time alla Camera sulle numerose defezioni di presidenti di seggio registrate in occasione dell’election day del 12 giugno. “Il fenomeno delle rinunce, tutt’altro che episodico, sembra richiedere – ha sottolineato la titolare del Viminale – l’avvio di una riflessione parlamentare per una conseguente risposta sul piano legislativo finalizzata a rendere più attrattiva la retribuzione” per gli addetti ai seggi.Nes/Int13