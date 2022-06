Mercoledì 15 giugno 2022 - 09:41

Fedriga: in estate al lavoro per lista Regionali 2023 in Fvg

Candidati saranno scelti 'più avanti'

Udine, 15 giu. (askanews) – Le liste civiche alle comunali, come quella della leghista Anna Cisint riconfermata sindaco di Monfalcone, “sono state una conferma di come alle Regionali la lista del presidente possa rappresentare un valore aggiunto mettendo a disposizione degli elettori un’offerta politica che altrimenti non troverebbero sul tavolo”. Lo ha dichiarato Massimiliano Fedriga, presidente del Fvg, al Messaggero veneto, confermando che alle regionali del 2023 si presenterà con una propria lista. “Quest’estate ci metteremo al lavoro per strutturare la lista. Non i candidati, ovviamente, che saranno scelti soltanto nei mesi successivi”. “Quando sarà il momento – ha precisato – faremo tutte le valutazioni del caso cercando di creare una squadra completa e in grado di rappresentare, come coalizione, un team valido anche dal punto di vista amministrativo. Con l’augurio che i cittadini del Friuli Venezia Giulia mi confermino la fiducia, infatti, dobbiamo pensare non soltanto alle prossime elezioni, ma anche a come governare bene per i successivi cinque anni” .