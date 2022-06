Mercoledì 15 giugno 2022 - 18:45

Da giovedì stop all’obbligo di mascherina per Camera e Senato

I dispositivi di protezione continueranno a essere resi disponibili

Roma, 15 giu. (askanews) – Da domani, giovedì 16 giugno, anche i parlamentari saranno liberi di non utilizzare le mascherine di protezione contro il contagio da Covid 19. Alla Camera e al Senato terminano alla data del 15 giugno le disposizioni dei parlamentari questori che ancora obbligavano all’uso dei dispositivi di protezione individuale in aula, in commissione, nelle conferenze stampa e nei convegni al chiuso.A palazzo Madama la novità è stata ricordata in aula dalla vicepresidente di turno Anna Rossomando: “Come è noto, da domani – ha spiegato – viene meno l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree in occasione delle sedute dell’assemblea, delle commissioni e degli altri organi collegiali, nonché nel corso dei convegni e delle iniziative aperte al pubblico. Naturalmente, ciò non fa venir meno la possibilità per ciascun senatore, ove lo ritenga, di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che continueranno a essere resi disponibili – questo è importante – con le ordinarie modalità”.Bar/Int2