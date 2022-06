Martedì 14 giugno 2022 - 15:23

Lombardia, Peluffo(Pd): qui destra si batte con coalizioni ampie

Nostro progetto politico allargato può parlare anche a astenuti

Milano, 14 giu. (askanews) – “I lombardi hanno riposto fiducia nel Pd, nei nostri candidati e nella nostra visione di futuro: vogliamo costruire coalizioni ampie, coese, riformiste, progressiste ed europeiste”. Lo ha scritto in una nota il segretario del Pd lombardo, Vinicio Peluffo, che sottolinea: “L’analisi del voto del primo turno delle elezioni amministrative certifica che il Pd è il primo e più votato partito in Lombardia. Nelle tre città capoluogo e nei comuni superiori ai 15.000 abitanti, dove dunque i partiti si presentano con il proprio simbolo, siamo risultati la prima forza politica, con il 18,6 per cento”.“Le amministrative ci hanno confermato che uniti si vince, che un programma concreto e candidati credibili sono la chiave per battere la destra alle prossime elezioni regionali. Credo che i risultati sul campo valgano più di mille dichiarazioni d’intenti” ha aggiunto l’esponente dem riferendosi alle elezioni regionali del 2023.“Da oggi guardiamo avanti, siamo già impegnati nei ballottaggi. Abbiamo festeggiato una bellissima vittoria politica a Lodi, frutto della collaborazione dei tanti, ora vogliamo dimostrare che il nostro progetto politico allargato può parlare anche a tutti quegli elettori che hanno disertato le urne domenica scorsa” ha concluso.