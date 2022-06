Lunedì 13 giugno 2022 - 18:45

Sicilia, Ciriani (Fdi): no motivi per non ricandidare Musumeci

"Non si capisce perché non debba essere il candidato coalizione"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 13 giu. (askanews) – “Musumeci in Sicilia deve essere riconfermato, non vediamo i motivi per non farlo questa volta, c’è il risultato di Palermo che conferma che il centrodestra unito può vincere, davvero non si capisce perché Musumeci non debba essere il candidato, anzi il ricandidato dall’intera coalizione”. Lo ha detto il capogruppo al Senato di Fdi Luca Ciriani parlando coi giornalisti nella sede nazionale del partito.“Si decide con la regola che ci siamo sempre dati – ha spiegato Ciriani cercando di dirimere la querelle sulla decisione che spetterebbe al ‘primo partito’ della coalizione -: cioè il governatore uscente viene riconfermato, soprattutto se ha governato bene, vale per Musumeci, è la stessa regola che abbiamo applicato con Zaia in Veneto e ad altri governatori”.