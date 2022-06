Lunedì 13 giugno 2022 - 19:48

Lombardia, Carretta(Azione): per regionali serve civico riformista

"Estinzione M5s al Nord d'Italia e tracollo al Sud monito a Pd"

CONDIVIDI SU:





















Milano, 13 giu. (askanews) – “I cittadini premiano candidati freschi, di qualità e i progetti civico-riformisti seri e innovativi”. Il segretario regionale lombardo e consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta ha commentato con queste parole i risultati del partito di Carlo Calenda alle elezioni amministrative in Lombardia. “Per Azione un buon banco di prova che segna un primo passo nella direzione giusta con tanto lavoro ancora da fare e con la missione di recuperare le tante persone sfiduciate dalla politica. Il dato, però, più eclatante riguarda l’estinzione dei 5 Stelle in tutto il Nord d’Italia, con un tracollo anche al Sud: un monito al Partito democratico in vista delle elezioni regionali dell’anno prossimo, dove si deve puntare su un nome civico riformista forte. L’area di pensiero che si rifà alla concretezza di Draghi in Lombardia può dare soddisfazioni; non le illusioni populiste massimaliste” ha aggiunto Carretta.