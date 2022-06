Lunedì 13 giugno 2022 - 22:03

In Piemonte Alessandria e Cuneo verso il ballottaggio

Ad Asti sindaco cdx resta in vantaggio. Nel torinese, a Grugliasco vince il csx, ballottaggio a Chivasso

Torino, 13 giu. (askanews) – Alessandria e Cuneo vanno al ballottaggio di domenica 26 giugno, mentre Asti vede il sindaco uscente verso una riconferma al primo turno. Questo lo scenario che si delinea delle elezioni comunali nei tre capoluoghi di provincia del Piemonte, a più di metà spoglio dei voti.Ad Asti il sindaco uscente del centrodestra, Maurizio Rasero, resta in vantaggio, sopra il 50% dei voti, mentre il suo rivale del centrosinistra allargato al Movimento 5stelle, Paolo Emilio Crivelli, stenta a superare il 40%.Ad Alessandria c’è un testa a testa tra Gianfranco Cuttica di Revigliasco del centrodestra che cerca la riconferma e Giorgio Angelo Abonante del centrosinistra appoggiato dai 5stelle. Entrambi si muovono sopra il 40% dei voti scrutinati. Risultati che aprono al secondo turno di votazioni. Sul centrodestra pesa la corsa a primo cittadino di Giovanni Barosini, ex assessore passato ad Azione, che ne ha eroso i voti.Cuneo, dove Pd e 5Stelle corrono separati, è in vantaggio Patrizia Manassero del centrosinistra, poco sotto il 50%, ma distaccando ampiamente il candidato del centrodestra Franco Civallero che resta intorno al 21% delle preferenze. Anche in questo caso si apre lo scenario del secondo turno elettorale. I 5 stelle restano invece indietro (1,6%) con la candidata Silvia Maria Cina.Nell’hinterland torinese, vince al primo turno a Grugliasco il centrosinistra con Emanuele Gaiato, mentre Chivasso, Claudio Castello (centrosinistra) e Clara Marta (centrodestra) andranno al ballottaggio.