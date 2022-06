Lunedì 13 giugno 2022 - 12:52

Comunali, in Campania affluenza più alta tra regioni Italia

Sette sindaci risultano già virtualmente eletti

Napoli, 13 giu. (askanews) – Con il 64,69% la Campania è la regione con la più alta affluenza al voto per le amministrative. La provincia in cui si è votato di più è Salerno (65,85%), seguita da Avellino (65,78), Caserta (65,29%), Napoli (64,43%) e Benevento (55,28%).Su 89 comuni in cui si elegge il sindaco, 7 risultano già virtualmente eletti. Si tratta di paesi con meno di 15mila abitanti dove si è presentato un candidato unico e si è superata la soglia di affluenza prevista per la validità delle elezioni. In attesa dello spoglio che inizia alle 14 e quindi delle verifiche ai voti di lista, i 7 sindaci quasi certi dell’elezione sono: Anna Amendola di Lettere (Napoli), Giorgio Ruggiero di Cicerale (Salerno), Donato Pica di Sant’Arsenio (Salerno), Giancarlo Guercio di Buonabitacolo (Salerno), Stanislao Supino di Vairano Patenora (Caserta), Angelo Antonio Lanza di Flumeri (Avellino) e Nunziante Picariello di Capriglia Irpina (Avellino).