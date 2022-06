Domenica 12 giugno 2022 - 22:38

Referendum, Viminale: affluenza alle ore 19 al 14,8%

Il dato più alto in Liguria, il più basso in Molise

Roma, 12 giu. (askanews) – Alle ore 19 l’affluenza al voto per i cinque referendum sulla giustizia è stata intorno 14,8%, secondo quanto riportato dal sito del Viminale. Il dato più alto in Liguria con oltre il 20%, il più basso in Molise con 9,8%.