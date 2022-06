Sabato 11 giugno 2022 - 11:22

Lombardia,Salvini: Calenda su Moratti? Cercano candidati a destra

"Sono messi male"

Roma, 11 giu. (askanews) – “L’endorsement di Calenda a Letizia Moratti? Se a sinistra sono messi così male che per trovare un candidato per la Regione Lombardia devono pescarlo nel centrodestra a me fa solo piacere, il problema è tutto loro”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a margine del Salone del Mobile di Milano.