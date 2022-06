Sabato 11 giugno 2022 - 10:57

Bce, Salvini: vogliono Italia come Grecia, governo reagisca

"Rischia di essere una tempesta devastante"

Roma, 11 giu. (askanews) – “E’ un giro di ringraziamento per la Fiera di Milano che ha sempre tenuto duro e per gli imprenditori che non hanno mai smesso di crederci, la situazione economica mi preoccupa molto”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a margine del Salone del Mobile di Milano.“L’Italia è sotto attacco, altro che 9 miliardi” previsti dal governo, “Francoforte o Bruxelles” “vorrebbero fare dell’Italia una nuova Grecia portandosi via il malloppo, noi chiediamo al governo di reagire, ho convocato una riunione urgente dei vertici della Lega e vedremo che proposte economiche mettere in campo, rischia di essere una tempesta devastante” visto che già “oggi chi ha dei risparmi in banca ne ha già perso il 20%”, ha concluso.