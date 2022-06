Venerdì 10 giugno 2022 - 17:18

Terremoto, Pirozzi: ad Amatrice il ministro tedesco Geywitz

Immensa la solidarietà della Germania per la nostra città

Roma, 10 giu. (askanews) – Sopralluogo questa mattina ad Amatrice di Klara Geywitz, ministro tedesco dell’edilizia abitativa. A spiegarlo Sergio Pirozzi, ex sindaco della cittadina distrutta dal sisma del 24 agosto, una scossa che, alle 3.36, uccise centinaia di persone. “Ho incontrato oggi ad Amatrice il ministro tedesco Klara Geywitz, giunta qui per vedere lo stato dei lavori dell’ospedale; le ho chiesto di portare il mio saluto e il mio ringraziamento ad Angela Merkel e a tutti i cittadini tedeschi per il grande affetto e l’immensa solidarietà dimostrata per Amatrice e per la sua popolazione dopo il sisma del 2016. La Germania – ha ricordato Pirozzi, oggi consigliere regionale del Lazio – ha mostrato il suo grande cuore e avrà per sempre la mia gratitudine”.