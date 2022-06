Venerdì 10 giugno 2022 - 15:20

Regionali, Letta: non discutiamo candidature dell’altra parte

Così segretario dem dopo appoggio di Calenda a Moratti in Lombardia

Milano, 10 giu. (askanews) – “Noi stiamo discutendo delle candidature, discuteremo di candidature ovviamente di centrosinistra. Non è nostra abitudine andare a individuare candidature che stanno dall’altra parte”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a proposito dell’appoggio del leader di Azione, Carlo Calenda, a un’ipotetica candidatura dell’attuale vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, alla guida della Regione nel 2023. “Vedo che le destre in questa campagna elettorale l’hanno fatto, perché in varie parti come a Taranto il candidato della destra è un ex del centrosinistra. Noi di solito non facciamo così e non faremo così. Sceglieremo e discuteremo con tutti gli alleati, sarei felice anche di discutere con Calenda compreso, di una candidatura di centrosinistra vincente, competitiva per le elezioni regionali” ha aggiunto a margine di una visita al Salone del mobile.