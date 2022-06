Venerdì 10 giugno 2022 - 08:08

Per Brunetta sul salario minimo c’è stato un “grande malinteso”

Il ministro della Funzione Pubblica: accordo ancora possibile

Roma, 10 giu. (askanews) – "Sul 'salario minimo per legge' abbiamo assistito per giorni a un grande malinteso, che, però, lascia già intravedere la strada per trovare l'armonia" lo scrive il ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta in un intervento sul Corriere della Sera, che cita come soluzione alternativa un rafforzamento della contrattazione decentrata e il taglio del cuneo fiscale."Nel dibattito pubblico, sono state mescolate tre questioni che, invece, devono restare distinte: la criticità strutturale dei salari italiani, legata a bassa produttività e bassa crescita; le misure per i cosiddetti working poor e il fenomeno dei contratti pirata; gli interventi per contrastare la riduzione del potere d'acquisto dei salari per effetto dell'inflazione in aumento" sostiene il ministro.La direttiva Ue sul salario minimo, spiega Brunetta "salvaguarda i Paesi, come l'Italia, in cui la determinazione dei salari per una quota superiore all'80% dei lavoratori è garantita dalla contrattazione collettiva, esentandoli dall'obbligo di introdurre un salario minimo legale"."Un'eventuale legge sui minimi retributivi, attestata anche sui 9 euro lordi, potrebbe comportare una fuga dal sistema di contrattazione collettiva, perché decisamente più oneroso per le imprese e i datori di lavoro". Il "lavoro povero dipende da altri fattori che non sarebbero affatto risolti dal salario minimo legale: il dilagare del lavoro nero, dei finti tirocini, del lavoro occasionale e delle finte partite Iva, nonché l'anomalia del lavoro autonomo professionale di nuova generazione a cui non si applicano i contratti collettivi" afferma Brunetta."Per arginare il fenomeno del dumping contrattuale, basterebbe incrementare i controlli ispettivi a legislazione vigente" propone. "Per incrementare in misura generalizzata i livelli retributivi di tutti i lavoratori italiani, occorre dare effettività alla centralità del livello aziendale e decentrato e insistere con la detassazione del salario variabile e la decontribuzione del salario di produttività, meccanismi incentivanti funzionali all'obiettivo della crescita della produttività e dell'introduzione delle innovazioni necessarie a rilanciare la competitività delle imprese". "Nella crescita di produttività si devono reperire le risorse per abbattere il cuneo fiscale e aumentare le paghe nette dei lavoratori italiani".Per l'emergenza del calo del potere d'acquisto legato all'inflazione "il governo continuerà a battersi nell'Ue per il price cap, il tetto al prezzo del gas utile a frenare l'aumento dei prezzi, e a tutelare famiglie e imprese dal caro bollette e dal caro carburanti, tutela per cui finora sono stati stanziati oltre 30 miliardi, anche ricorrendo agli extraprofitti delle società energetiche"."Al vaglio c'è l'utilizzo dell'extragettito Iva, derivante dall'aumento generalizzato dei prezzi, per ridurre l'aliquota su un paniere di prodotti di largo consumo per le famiglie. Di certo, sono da escludere automatismi come la scala mobile".