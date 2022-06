Venerdì 10 giugno 2022 - 16:25

Lombardia, Gelmini: Moratti-Calenda? Decideranno i segretari

Collaboro bene con Fontana, anche vicepresidente ha fatto bene

CONDIVIDI SU:





















Rho(MI), 10 giu. (askanews) – “Sono riflessioni che lascio a chi ha responsabilità politiche di partito, saranno i segretari a prendere una decisione. Personalmente posso solo dire che sto collaborando bene col presidente Attilio Fontana e che la vicepresidente Moratti sta facendo un ottimo lavoro sulla salute”.Lo ha detto il ministro dell’Autonomia e delle politiche regionali, Maristella Gelmini, a proposito dell’appoggio del leader di Azione, Carlo Calenda, a un’ipotetica candidatura di Letizia Moratti alla presidenza della Regione Lombardia nel 2023. Intervenuta a margine di una visita al Salone del mobile Gelmini ha invece glissato sulla sua richiesta di chiarimento in Forza Italia, c’è stato: “Preferirei qui non parlare di temi politici, parliamo di questioni economiche che mi sembrano molto più importanti in questo momento” ha concluso.