Venerdì 10 giugno 2022 - 16:28

Gelmini: Salone del mobile boccata d’ossigeno per comparto

Dà l'idea di una forte ripresa di Milano e del settore

Rho(MI), 10 giu. (askanews) – “Questa sessantesima edizione del Salone del mobile è un’edizione molto importante che dopo la pandemia dà l’idea di una forte ripresa di Milano e del settore, di un investimento importante sul tema della sostenibilità. Ci fa piacere constatare che il 25% degli espositori sia straniero e che al tempo stesso ci siano tanti designer sotto i 35 anni a riprova che questa manifestazione fa vivere Milano, la Lombardia e dopo due anni davvero difficili rappresenta una boccata di ossigeno per il comparto”. Lo ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maristella Gelmini, a margine di una visita alla fiera del design in corso a Milano.