Venerdì 10 giugno 2022 - 13:05

Centrodestra, Meloni: unito in periferia, no a livello nazionale

Incontro elettorale a Gorizia

Gorizia, 10 giu. (askanews) – “Il centrodestra si presenta unito perchè è nella natura delle cose che lo faccia. Quello che è innaturale è quello accade a livello nazionale, non sui territori dove, come vedete anche indipendentemente dal dialogo a livello centrale, le coalizioni si formano, vanno avanti insieme, perchè insieme hanno governato e hanno una visione compatibile e perchè sanno fare bene”. Così Giorgia Meloni, leader di Fdi, stamani a Gorizia.Meloni ha dato atto al sindaco Rodolfo Ziberna, ricandidatosi per il Centrodestra, di aver operato “bene in questi cinque anni”, pur essendo Gorizia “una città particolare, di confine, che ha mille difficoltà e che oggi è più attenta alla famiglia, più attenta al decoro, più attenta alle attività economiche, al commercio, alla produzione, a me pare che ci sia una capacità di visione che difficilmente di trova nel centrosinistra”.