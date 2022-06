Venerdì 10 giugno 2022 - 15:11

Autonomia, Toti: affrontiamo il tema senza perdere altro tempo

"Siamo a disposizione da domani per far ripartire questo cammino"

Genova, 10 giu. (askanews) – “Affrontiamo davvero il tema delle autonomie senza perdere altro tempo. Siamo a disposizione del ministro Gelmini fin da domani per far ripartire questo cammino”. Lo scrive in una nota il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.“Basta – aggiunge Toti – divisioni manichee tra Guelfi e Ghibellini, troppo spesso utilizzate da certa politica per mantenere uno status quo fatto di retorica e inefficienza in egual misura. E basta anche buttare la palla in tribuna per non affrontare temi concreti e da troppo tempo in attesa di risposte”.“Molte Regioni, tra cui la Liguria, aspettano – sottolinea il governatore – risposte sul percorso dell’autonomia, un tema largamente condiviso come dimostrano i referendum di Veneto e Lombardia, ma anche l’ampia condivisione sociale e politica riscontrata in tutti i territori che hanno chiesto al governo e al Parlamento di affrontare l’argomento. Un tema oggi più urgente di prima, alla vigilia di scelte strategiche come quelle sul Pnrr e la nuova programmazione europea”.“Chi sostiene – conclude Toti – che le disuguaglianze esistenti tra territori del Paese, tra nord e sud, siano frutto delle autonomie sbaglia analisi e semmai è vero il contrario: sono decenni di scelte sbagliate e di assenza di responsabilità delle classi dirigenti ad aver prodotto queste diversità. Perseverare sarebbe diabolico”.