Giovedì 9 giugno 2022 - 16:45

Gualtieri: per von der Leyen importante vincere sfida rifiuti

"Ho raccontato la saga dei rifiuti di Roma"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 9 giu. (askanews) – “La presidente Von der Leyen ha rimarcato l’importanza di vincere la sfida della pulizia della città, una sfida annosa. Le abbiamo parlato della nostra volontà di lavorare sulle tecnologie, sulle innovazioni, come lavorare sulle emissioni del termovalorizzatore per la produzione di metano, su cui c’è interesse dell’Europa nell’ambito dei piani sull’economia circolare”. Lo ha raccontato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri incontrando la stampa in sala degli Arazzi al termine dell’incontro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.“Io ho raccontato la saga dei rifiuti di Roma, che vanno in giro per l’Italia e l’Europa, ma anche i progetti di economia circolare rispetto ai quali abbiamo già un dialogo con l’Ue”, ha aggiunto.