Mercoledì 8 giugno 2022 - 13:29

Roma, Tagliavanti (Camera commercio):decoro centro?Riportare abitanti

"Una priorità condivisa con l'amministrazione comunale"

Roma, 8 giu. (askanews) – Il centro storico invaso dai rifiuti preoccupa le imprese della Capitale. In realtà, secondo il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, “bisogna avere delle idee nuove: non ci può essere una parte della città senza cittadini: dobbiamo riportare gli abitanti in centro storico, e questa è una delle priorità che abbiamo condiviso con l’amministrazione comunale”. Al termine della presentazione del protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune di Roma, Tagliavanti ha spiegato che “stare nel centro storico è un privilegio che noi romani abbiamo, ma è un privilegio che ma va mantenuto. Su questo ci sono tante azioni da fare tra cui il decoro, ma non solo il decoro”. I centri storici, ha sottolineato Tagliavanti “hanno un momento di crisi in tutto il mondo. Quello di Roma è quello più grande del mondo e di maggior pregio del mondo. Dobbiamo affrontare il problema di che cosa debbano essere i centri storici nel futuro”. In questo momento i centri dei grandi agglomerati urbani, ha aggiunto Tagliavanti “sono sotto stress: c’è un turismo quantitativo e un abbandono dei cittadini. Dobbiamo ricostruire una nuova immagine: lo stesso problema che hanno Firenze e la stessa Parigi”.