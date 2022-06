Mercoledì 8 giugno 2022 - 12:05

Pnrr,Gelmini:primi sei progetti,Regioni attente a transizione green

Cerimonia a Palazzo Chigi su firma protocolli

Roma, 8 giu. (askanews) – “Siamo qui per chiudere i primi sei protocolli d’intesa di progetti bandiera ai quali ne seguiranno molti altri”, “cinque di questi riguardano progetti legati all’idrogeno per contribuire alla decarbonizzazione”. Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini nella cerimonia che si è tenuta a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi e con i governatori di Puglia, Piemonte, Liguria, Fiuli Venezia Giulia, Umbria e Basilicata.“Molti progetti bandiera riguardano proprio la missione della transizione ecologica, c’è una grande sensibilità delle Regioni su questo tema”, ha aggiunto Gelmini.