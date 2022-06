Mercoledì 8 giugno 2022 - 11:36

Pnrr, Toti: 405 mln investimenti, straordinario risultato Liguria

Tra le prime sei regioni d'Italia a firmare protocollo a Chigi

CONDIVIDI SU:





















Roma, 8 giu. (askanews) – “Un’altra grande promessa mantenuta. Genova diventerà Centro europeo di ricerca sulla salute e il ponente genovese avrà un ospedale di assoluta eccellenza. Il tutto valorizzando la nostra Università, l’Irccs San Martino e l’Istituto italiano di Tecnologia. Uno straordinario risultato per la Liguria, tra le prime 6 regioni in Italia a firmare oggi il Protocollo d’intesa a Chigi con il premier Draghi per l’avvio del nostro progetto bandiera del Pnrr, grazie ai 405 milioni di euro di investimenti complessivi che abbiamo ottenuto. Una eccellenza ligure, fatta da liguri per il Paese”. Lo scrive su Facebook il presidente della Liguria e fondatore di Italia al Centro, Giovanni Toti.