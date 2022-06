Mercoledì 8 giugno 2022 - 12:08

Pnrr, Fedriga: 5 Regioni motore crescita Paese con progetti bandiera

Piemonte, Fvg, Umbria, Basilicata e Puglia, con idrogeno verde

Roma, 8 giu. (askanews) – Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia “potranno essere motore di crescita per tutto il Paese”. Lo ha detto il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, durante la cerimonia della firma dei 6 protocolli del Pnrr per i progetti bandiera, alla presenza del premier Mario Draghi.Il progetto delle regioni Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia punta a realizzare siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse.“Si tratta di un tema particolarmente importante soprattutto per il momento storico e per le tensioni internazionale che stanno vivendo l’Europa e il nostro Paese”, ha aggiunto Fedriga. Con le Hydrogen Valley sarà possibile “l’approvvigionamento energetico e la capacità di fornire fonti alternative alle nostre realtà produttive e alle famiglie”, ha sottolineato.