Mercoledì 8 giugno 2022 - 11:47

Pnrr, Emiliano: da Draghi impegno per decarbonizzazione Ilva

Puglia può essere la prima a usare idrogeno verde per la siderurgia

CONDIVIDI SU:





















Roma, 8 giu. (askanews) – “Il presidente Draghi ha preso un impegno per la decarbonizzazione dell’Ilva e per la costruzione di un polo tecnologico a Taranto. È solo l’inizio, le somme necessarie non sono ancora state messe a disposizione ma l’impegno politico di Draghi è stato netto e sono molto soddisfatto”. Così Michele Emiliano, presidente della regione Puglia, al termine della firma dei protocolli di Intesa con sei Regioni per l’avvio dei Progetti bandiera del PNRR a palazzo Chigi.“La notizia è che il governo ha dato disponibilità a cinque regioni per costruire una politica nazionale dell’idrogeno – ha spiegato Emiliano -, una fonte che ha bisogno di approfondimenti per essere usata come combustibile sostitutivo dei fossili ma la Puglia può essere la prima regione per fonti alternative e possiamo produrre idrogeno verde. L’idrogeno è una grande opportunità e Puglia e Umbria si occuperanno di siderurgia. Il pnrr ha denaro sufficiente per completare la decarbonizzazione e oggi si apre un metodo di lavoro tra governo e regioni”.