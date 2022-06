Mercoledì 8 giugno 2022 - 12:34

Pnrr, Cirio: piano idrogeno verde per Piemonte passaggio importante

"Con riconversione aree industriali dismesse e

CONDIVIDI SU:





















Roma, 8 giu. (askanews) – “E’ un momento importante e concreto per il Piemonte, è un passaggio estremamente significativo perché parliamo di riconversione di aree industriali dismesse e di recuperare molti posti di lavoro. Il Piemonte, in particolare nella zona di Torino, con la crisi dell’auto, ormai da una decina di anni, ha tutta una serie di potenzialità che possono davvero diventare il luogo naturale all’interno del quale produrre idrogeno verde”. Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, durante la cerimonia della firma dei 6 protocolli del Pnrr per i progetti bandiera, alla presenza del premier Mario Draghi.